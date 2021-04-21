Стриминговый сервис Hulu заказал 10-серийное продолжение ситкома «Как я встретил вашу маму». Об этом сообщает CNN.

Сериал будет называться «Как я встретила твоего папу» и расскажет о девушке по имени Софи, которая делится с сыном историей о том, как познакомилась с его отцом. Действие шоу начнется в 2021 году и развернется вокруг самой Софи и ее друзей.

Пока неизвестно, как именно сиквел будет связан с оригинальным шоу — если будет вообще — и появятся ли в нем знакомые герои.

Главная роль в сериале досталась Хилари Дафф («Лиззи Магуайер», «Призраки Шэрон Тейт»). Исполнительными продюсерами выступят шоураннеры «Как я встретил вашу маму» — Картер Бейз и Крейг Томас. Авторами нового шоу стали Исаак Аптакер и Элизабет Бергер — они известны по драме «Это мы».

«Как я встретил вашу маму» — американский ситком, выходивший на канале CBS с 2005 по 2014 год. Его сюжет строится на том, что главный герой в далеком 2030 году рассказывает своим детям-подросткам о собственной молодости. Главные роли в шоу играют Джош Рэднор, Нил Патрик Харрис, Коби Смалдерс, Джейсон Сигел и Элисон Ханниган.