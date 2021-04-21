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В «Гоголь-центре» пройдет выставка «Россия в квадрате». Не ней будут фото российской провинции

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:44

В «Гоголь-центре» 23 апреля откроется выставка фотографа Дмитрия Маркова «Россия в квадрате». Об этом сообщил инстаграм-аккаунт театра.

Экспозиция будет посвящена жизни российской провинции. По словам Маркова, он вынашивал идею выставки в течение долгого времени. Снимки, представленные фотохудожником, отличаются «высокой концентрацией содержания», отметил он.

«В отличие от традиционных выставок мне хотелось представить зрителю работы в максимально неформальном и бытовом исполнении. Я давно держал эту идею в уме, рад, что удалось выполнить ее на площадке „Гоголь-центра“», — сказал фотограф.

В рамках «России в квадрате» Марков покажет несколько сотен работ, сделанных в течение 10 лет в разных точках страны — от Калининграда до Дальнего Востока. Они будут расположены в специальном павильоне в фойе «Гоголь-центра».

«Никаких моделей, студий и постановок — Марков всегда выхватывает момент из окружающей действительности, а люди с его фотографий зачастую не догадываются, что стали героями @dcim.ru», — описали работу фотографа в «Гоголь-центре».

Попасть на выставку можно будет бесплатно. Для этого достаточно приехать в театр во время его работы — с 12:00 до окончания последнего спектакля.

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