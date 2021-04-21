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Дакота Джонсон снимется в киноадаптации «Доводов рассудка» Джейн Остин. Фильм выпустит Netflix

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:02

Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон сыграет в новой киноадаптации романа Джейн Остин «Доводы рассудка». Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустит стриминговый сервис Netflix. Режиссером ленты выступит Кэрри Крэкнелл, которая известна как постановщица бродвейского спектакля «Морская стена/Жизнь» с Джейком Джилленхолом и Томом Стерриджем в главных ролях.

Экранизация расскажет о девушке по имени Энн Эллиот, чья некогда обеспеченная семья находится на грани банкротства. Жизнь столкнет Энн с мужчиной, которого она когда‑то отвергла, и ей придется решать, оставить прошлое позади или прислушаться в этот раз к своему сердцу.

Сценарий киноадаптации написали Рон Басс и Элис Виктория Уинслоу. Продюсерами стали Эндрю Лазар («Снайпер», «Я люблю тебя, Филлип Моррис»), Кристина Вайсс Лури, Элизабет Кантийон («Ангелы Чарли», «Сестры Бэнгер»), Майкл Констейбл и Дэвид Флигель.

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