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Объявлены даты проведения фестиваля «Форма». Первые билеты — уже в продаже!

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:32

С 8 по 11 июля в Басманном Дворе пройдет фестиваль современного искусства «Форма». Об этом «Афише Daily» сообщили представители мероприятия.

В этом году организаторы фестиваля решили обратиться к культурным резервам России и ее многообразному художественному миру.

«Для фестиваля это символичное возвращение к истокам, поскольку именно эта тема в своё время легла в основу мировоззрения фестиваля и на долгие годы стала основным объектом изучения. Кросс-культурный обмен между столицей и регионами уже сегодня может позволить музыкантам и художникам выйти на новый уровень», — говорится в пресс-релизе.

Кураторами нынешнего фестиваля станут основатель галереи современного искусства 25Kadr Алиса Булчак, заведующий музыкальной программой бара «Хитрые Люди» Игорь Сухов, диджей и основатель поэтического кружка «Липа» Денис Смагин, журналист, театральный критик и шеф-драматург «Мобильного художественного театра» Алексей Киселев, а также преподаватель ВШЭ, кандидат культурологии Юрий Кассин.

Первые билеты на фестиваль из серии Early Bird уже в продаже. Купить их можно здесь.

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