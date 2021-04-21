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В Музее русского импрессионизма представили работы Коровина, Бенуа, Малевича и Пиросмани

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:22

В Музее русского импрессионизма в Москве открылась выставка «Охотники за искусством». Об этом «Афише Daily» сообщили представители музея.

В экспозиции представлено более 70 работ русского и советского модернизма художников первой трети XX века, среди которых Константин Коровин, Александр Бенуа, Казимир Малевич, Нико Пиросмани и другие.

Выставка расскажет историю четырнадцати собирателей из Москвы и Ленинграда, которые собирали и сохраняли произведения музейного уровня. Многие из их находок до сих пор редко демонстрируются широкой публике.

Зрителям представлены работы мирискусников Бориса Кустодиева, Константина Сомова, символистов «Голубой розы» Павла Кузнецова, Николая Сапунова, московских сезаннистов «Бубнового валета» Роберта Фалька, Ильи Машкова и Аристарха Лентулова. В состав экспозиции также вошли самобытные примитивистские работы Нико Пиросмани из коллекции Игоря Сановича, живопись и графика Бориса Григорьева из собрания Николая Тимофеева, полотна Василия Кандинского и Алексея Явленского из коллекции нашего современника Валерия Дудакова.

© Казимир Малевич. «Три фигуры в поле»
1 из 4
© Николай Калмаков. «Фимиам»
2 из 4
© Дмитрий Стеллецкий. «Заря»
4 из 4

«Во многом благодаря таким собирателям, как кинорежиссер Соломон Шустер, переводчик-синхронист Алексей Стычкин, врачи Александр Мясников и Арам Абрамян, видный дипломат Владимир Семенов, были сохранены значимые произведения русского искусства. В 1950–1980-е годы работы художников-модернистов публично порицались и исключались из постоянных экспозиций государственных музеев», — рассказали в музее.

Некоторые представленные работы до сих пор принадлежат наследникам собирателей, остальные находятся во владении современных коллекционеров. Каждой коллекции посвящен отдельный раздел экспозиции. Картины дополнены портретами коллекционеров, выполненными в стиле комикса художницей Марией Пономаревой. Кроме того, о каждом собирателе можно прочитать эссе от искусствоведа и писателя Софьи Багдасаровой.

Выставка «Охотники за искусством» продлится до 29 августа.

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