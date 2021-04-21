В Музее русского импрессионизма представили работы Коровина, Бенуа, Малевича и Пиросмани

В экспозиции представлено более 70 работ русского и советского модернизма художников первой трети XX века, среди которых Константин Коровин , Александр Бенуа , Казимир Малевич , Нико Пиросмани и другие.

В Музее русского импрессионизма в Москве открылась выставка «Охотники за искусством». Об этом «Афише Daily» сообщили представители музея.

Выставка расскажет историю четырнадцати собирателей из Москвы и Ленинграда, которые собирали и сохраняли произведения музейного уровня. Многие из их находок до сих пор редко демонстрируются широкой публике.

Зрителям представлены работы мирискусников Бориса Кустодиева, Константина Сомова, символистов «Голубой розы» Павла Кузнецова, Николая Сапунова, московских сезаннистов «Бубнового валета» Роберта Фалька, Ильи Машкова и Аристарха Лентулова. В состав экспозиции также вошли самобытные примитивистские работы Нико Пиросмани из коллекции Игоря Сановича, живопись и графика Бориса Григорьева из собрания Николая Тимофеева, полотна Василия Кандинского и Алексея Явленского из коллекции нашего современника Валерия Дудакова.