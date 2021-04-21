В сети появился ролик «Иисус уничтожает коронавирус». Выясняем, что это значит и при чем тут Халк

На христианском ютьюб-канале Caminhos da Fé («Прогулка веры» или «Пути веры») появилось видео «Иисус уничтожает коронавирус». Оно собрало всего 2,5 тыс. просмотров, но быстро стало вирусным в других соцсетях. Перед COVID-19 преклоняются все: врачи, полицейские, мусульмане и простые рабочие. Не в силах ему противостоять даже Супермен, Халк и Бэтмен. Ковид проходит мимо них и злобно смеется, но потом на его пути встает мальчик, который призывает Иисуса молитвами. Он-то и уничтожает огромный вирус с дьявольскими рогами.

В инстаграм-аккаунте @caminhos_da.fe указано, что это «христианская страница». Большинство постов — мотивирующие цитаты под фото из публичных фотобанков, викторины на основе Библии и опросы о лучших евангельских певцах. В одном из постов юзеры увидели отсылку к клипу Lil Nas X на песню «Montero», где исполнитель спускается по огромному шесту к дьяволу и танцует у него на коленях тверк. Ролик «Иисус уничтожает коронавирус» почти сразу репостнул независимый новостной портал Relevante News. Однако многие сомневаются в его объективности из‑за статей с заголовками «10 мошенничеств на [президентских] выборах в США» и «Разве изоляция не станет стратегией, которая приведет нас к социализму?». Один, казалось бы, обычный психоделический ролик вызвал бурю обсуждений, после того как подкастер (ведущий Cinephobe) Зак Харпер опубликовал твит с подписью «Какого черта?». Юзеры начали возмущаться общему посылу видео, ведь врачи действительно борются с пандемией, а авторы показывают их бессильными.

Кто‑то иронично напомнил про обращение президента Бразилии Жаира Болсонару, где он призвал жителей молиться за избавление от коронавируса. Другие процитировали президента Танзании Джона Магуфули, который заявил, что три дня молитвы уничтожили вирус в стране. Представители других религий увидели в этом оскорбление чувств верующих. Так или иначе, забавная анимация вызвала больше возмущения, чем восторженных отзывов. Люди призвали создателей подобных роликов в следующий раз дать шанс врачам разобраться с коронавирусом. По данным Университета Джона Хопкинса, Бразилия находится на третьем месте по числу заражений в мире (14 млн случаев). На первом — США (31,7 млн), на втором — Индия (15,6 млн). Россия занимает пятую строчку в антирейтинге (4,6 млн).