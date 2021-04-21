перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Объявлены даты проведения фестиваля «Форма». Первые билеты — уже в продаже! 18:32
Еврокомиссия предложила ограничить использование искусственного интеллекта 18:19
«Вкусвилл» начнет продавать фастфуд в фудтраках 18:05
В Нижнем Новгороде задержали академика РАН. За репосты в поддержку Навального 17:54
Джонни Депп пригласил россиян в кино на фильм «Великий». Для этого он заговорил по-русски 17:47
«Женский портрет (Душка)»/Борис Григорьев В Музее русского импрессионизма представили работы Коровина, Бенуа, Малевича и Пиросмани
В Музее русского импрессионизма представили работы Коровина, Бенуа, Малевича и Пиросмани 17:22
«Интурист», «Черный государь» и Gnoomes: фестиваль Awaz объявил полную музыкальную программу 17:09
Политех проведет бранч с ученым и лекцию о еде будущего 17:06
В сети появился ролик «Иисус уничтожает коронавирус». Выясняем, что это значит и при чем тут Халк 17:04
Netflix потратит 17 млрд долларов на создание контента в 2021 году. Сервис анонсировал премьеры 16:17
Instagram Instagram добавит фильтр оскорбительных сообщений. Он поможет бороться с хейтерами
Instagram добавит фильтр оскорбительных сообщений. Он поможет бороться с хейтерами 15:57
Мэр Нови-Сада подтвердил проведение фестиваля Exit в этом году 15:31
Фестиваль Signal запустил арт-кол творческих проектов 15:05
«Страна должна им гордиться»: вышел трейлер документального фильма «Дуров» 15:05
Одни следили за посланием Путина, а другие — пилили мемы про его слушателей. Собрали лучшее 15:04
Brad Barket/Getty Images 50 Cent исполнит главную роль в триллере о футболистах, которые решились на ограбление
50 Cent исполнит главную роль в триллере о футболистах, которые решились на ограбление 14:44
В 2020 году мировое потребление вина упало до уровня 18-летней давности 14:35
Путин пообещал продлить федеральную трассу Москва — Казань до Екатеринбурга. Ее построят к 2024 году 13:19
Выплаты для беременных и школьников: какие меры поддержки семьи анонсировал Путин 12:53
Новый фильм Пола Томаса Андерсона с Брэдли Купером и Бенни Сафди выйдет в конце года 12:20
Отключить рекламу

В сети появился ролик «Иисус уничтожает коронавирус». Выясняем, что это значит и при чем тут Халк

Виктория Шанина
Сегодня в 17:04

На христианском ютьюб-канале Caminhos da Fé («Прогулка веры» или «Пути веры») появилось видео «Иисус уничтожает коронавирус». Оно собрало всего 2,5 тыс. просмотров, но быстро стало вирусным в других соцсетях.

Перед COVID-19 преклоняются все: врачи, полицейские, мусульмане и простые рабочие. Не в силах ему противостоять даже Супермен, Халк и Бэтмен. Ковид проходит мимо них и злобно смеется, но потом на его пути встает мальчик, который призывает Иисуса молитвами. Он-то и уничтожает огромный вирус с дьявольскими рогами.

В инстаграм-аккаунте @caminhos_da.fe указано, что это «христианская страница». Большинство постов — мотивирующие цитаты под фото из публичных фотобанков, викторины на основе Библии и опросы о лучших евангельских певцах. В одном из постов юзеры увидели отсылку к клипу Lil Nas X на песню «Montero», где исполнитель спускается по огромному шесту к дьяволу и танцует у него на коленях тверк.

Ролик «Иисус уничтожает коронавирус» почти сразу репостнул независимый новостной портал Relevante News. Однако многие сомневаются в его объективности из‑за статей с заголовками «10 мошенничеств на [президентских] выборах в США» и «Разве изоляция не станет стратегией, которая приведет нас к социализму?».

Один, казалось бы, обычный психоделический ролик вызвал бурю обсуждений, после того как подкастер (ведущий Cinephobe) Зак Харпер опубликовал твит с подписью «Какого черта?». Юзеры начали возмущаться общему посылу видео, ведь врачи действительно борются с пандемией, а авторы показывают их бессильными.

Кто‑то иронично напомнил про обращение президента Бразилии Жаира Болсонару, где он призвал жителей молиться за избавление от коронавируса. Другие процитировали президента Танзании Джона Магуфули, который заявил, что три дня молитвы уничтожили вирус в стране. Представители других религий увидели в этом оскорбление чувств верующих.

Так или иначе, забавная анимация вызвала больше возмущения, чем восторженных отзывов. Люди призвали создателей подобных роликов в следующий раз дать шанс врачам разобраться с коронавирусом.

По данным Университета Джона Хопкинса, Бразилия находится на третьем месте по числу заражений в мире (14 млн случаев). На первом — США (31,7 млн), на втором — Индия (15,6 млн). Россия занимает пятую строчку в антирейтинге (4,6 млн).

События недели на afisha.ru
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
классика
Гендель. Телеман. Вивальди
Аутентичный оркестр с восходящей оперной звездой
трагикомедия
Отец
Очередной душераздирающий перформанс Энтони Хопкинса
рок
Green Day
Главные панк-рокеры с MTV снова в России
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить