В Японии мужчины старше 40 лет стали пользоваться косметикой. Все дело в бизнес-видеозвонках

В Японии увеличился спрос на косметику среди мужчин в возрасте 40, 50 и 60 лет. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на бьюти-компании и салоны красоты.

Неожиданный интерес к косметическим услугам и продукции, как пишет издание, связан с тем, что во время пандемии японским мужчинам приходится часто пользоваться сервисами видеоконференций.

Чаще всего японцы совершают звонки по рабочим вопросам — и хотят при этом выглядеть хорошо. Если молодые люди и раньше могли уделять внимание внешности, то для более старших поколений бьюти-рынок стал актуален только в последний год.

Производитель косметики Shiseido утверждает, что одна из его мужских линеек продемонстрировала двузначный рост продаж во время пандемии. Владелец салона красоты Такуми Тезука отметил, что среди его клиентов появилось больше бизнесменов.

«В отличие от многих молодых мужчин, которые хотят радикального преображения, более старшие бизнесмены хотят показать лучшую версию самого себя с помощью макияжа», — отметил Тезука.

Один из токийских магазинов косметики @Cosme Tokyo в связи с ростом популярности мужской косметики открыл в районе Харадзюку специальный отдел. По словам клиентов бьюти-корнера, эта секция помогает мужчинам не стесняться своего желания купить средства для лица.