Елка, Никита Кукушкин, Дарья Мороз и «Порнофильмы» сдали кровь для подопечных фонда «Подари жизнь»

Певица Елка, актер Никита Кукушкин, участники группы «Порнофильмы» и другие популярные артисты стали донорами крови для подопечных фонда «Подари жизнь». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе благотворительной организации.

Артисты сдали кровь на станции переливания Центра имени Рогачева. Среди доноров были Риналь Мухметов, Дарья Мороз, Анатолий белый, Алена Бабенко и солистка группы «2 Маши» Мария Зайцева.

«Донорство — это про помощь, это не страшно, не больно и рождает ощущение, что однажды, если тебе понадобится помощь, она придет. Чтобы прийти в отделение, нужно не очень много времени, а потом становится очень хорошо на душе», — сказала Дарья Мороз.

Никита Кукушкин отметил, что в сдачу крови нет ничего особенного, а группа «Порнофильмы» призналась, что сделала это в первый раз. Об этом же рассказала и Мария Зайцева. Она призвала всех, у кого нет противопоказаний к донорству, помочь больным.

«Я сдавала кровь много лет назад, когда еще училась в Томске. Сегодня первый раз после долгого перерыва. Я много вопросов задала про кровь, чтобы понимать, как это помогает, нужна ли кровь с моим резус-фактором. Сказали, что что моей крови может хватить двум-трем детям», — поделилась Алена Бабенко.

Сдать кровь может каждый совершеннолетний человек. Его биоматериал пойдет в том числе на лечение детей с тяжелыми болезнями крови. Таким пациентам требуется около шести переливаний в месяц.