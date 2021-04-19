В Переделкино откроются летние резиденции. В них приглашают литераторов, художников и переводчиков

Дом творчества «Переделкино» открыл прием заявок на участие в летних резиденциях. Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.

Резиденции откроются в июне 2021 года. Жить и работать в «Переделкино» смогут писатели, поэты, драматурги, сценаристы, авторы документальной литературы, переводчики. Заявки рассмотрят и от представителей других творческих профессий: художников, музыкантов, музейных кураторов, авторов диджитал-проектов и организаторов книжных мероприятий.

Всего будет три типа резиденций — индивидуальная (для работы над литературным произведением, переводом, критическим текстом или творческим проектом), исследовательская (для исследования тем, связанных с Переделкино) и семидневные мастерские перевода поэзии — на английском, немецком и французском языках.

Узнать подробнее о программах и подать заявку на участие в одной из них можно на сайте «Переделкино».

«Мы возрождаем историческое предназначение Дома творчества, которое было местом вдумчивой работы авторов, местом, где создавались новые произведения. Но если в ХХ веке сюда в основном приезжали работать писатели, поэты и переводчики, то новые резиденции станут лабораторией для создания самых разных творческих и исследовательских проектов, связанных со словом», — рассказала руководитель Дома творчества Дарья Беглова.

В 1933 году в Переделкино появился писательский поселок, где в разные годы работали Борис Пастернак, Корней Чуковский, Виктор Боков, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина и другие.

Одной из достопримечательностей поселка когда‑то был Дом творчества писателей, который в 1990-е постепенно пришел в упадок. С лета 2020 года в Переделкино идет реставрация — вновь открылся клуб Дома творчества с библиотекой, выставочным пространством, кафе и террасами для работы. Отремонтирован гостевой корпус Дома творчества, где теперь будут жить резиденты.