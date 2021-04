Chvrches представили новую песню «He Said She Said». Это первый трек группы за два года

Шотландская группа Chvrches выпустила песню «He Said She Said». Ее можно послушать на популярных стриминговых сервисах.

«He Said She Said» — первый трек артистов с 2019 года, когда они записали песню «Death Stranding» для одноименной игры Хидэо Кодзимы. В саундтрек тогда вошли композиции Bring Me the Horizon, Major Lazer, The Neighbourhood и других.

Трейтий и пока что последний альбом Chvrches «Love Is Dead» вышел в 2018 году. В прошлом году музыканты рассказали, что работают над четвертой пластинкой.