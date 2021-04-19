У «Аббатства Даунтон» появится еще один полнометражный сиквел. Он выйдет в декабре 2021 года

В новом сиквеле примет участие основной актерский состав сериала. Вероятно, речь идет о Хью Бонневилле, Мишель Докери, Имельде Стонтон и Мэгги Смит . Помимо них, в фильме сыграют Хью Дэнси, Лора Хэддок , Натали Бай и Доминик Уэст.

Создатели сериала «Аббатство Даунтон» выпустят второй полнометражный фильм по мотивам шоу. Он выйдет в декабре 2021 года. Об этом сообщила кинокомпания Focus Features.

Сценарий картины напишет Джулиан Феллоуз, а ее продюсерами выступят Гарет Ним и Лиз Трабридж. Режиссером станет Саймон Кертис, известный по фильму «7 дней и ночей с Мэрилин Монро».

«После очень трудного года, когда многие из нас были разлучены с семьей и друзьями, мне очень приятно думать, что впереди лучшие времена и что на следующее Рождество мы снова воссоединимся с горячо любимыми героями „Аббатства Даунтон“», — сказал Ним.

Первая полнометражная картина «Аббатство Даунтон» появилась на экранах осенью 2019 года. Она рассказывала о королевском приеме, который организует семейство Кроули в аббатстве.

Сериал «Аббатство Даунтон» выходил с 2010 по 2015 год на британском телеканале ITV. В шоу о жизни аристократических семей Великобритании начала XX века было шесть сезонов. В них затрагивались важные социальные темы и исторические события.