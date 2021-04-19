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Власти Великобритании введут новый закон для борьбы со шпионами из России и Китая

Виктория Шанина
Сегодня в 10:42

В Великобритании появится закон о противодействии враждебным государствам. Премьер-министр страны Борис Джонсон отметил, что такое нововведение необходимо «на фоне растущей озабоченности по поводу действий России и Китая». Об этом сообщает газета The Times.

Джонсон объявит о введении законопроекта 11 мая, во время речи королевы Елизаветы II. С этого момента все лица, работающие от имени иностранных властей, должны будут регистрировать свое присутствие в Великобритании. Невыполнение требования будет считаться уголовным преступлением и подвергаться судебному преследованию и депортации.

Британское правительство также планирует обновить закон о государственной тайне. Ожидается, что его положения можно будет использовать против тех, кто пытается подорвать интересы страны из‑за границы. Власти отмечают, что речь идет о хакерах, работающих от имени враждебных государств.

15 апреля власти Великобритании заявили, что за кибератаками SolarWinds стоит Служба внешней разведки России. Пресс-бюро СВР назвало это обвинение «бредом» и «словоблудием».

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