Роскосмос планирует вводить космонавтам препарат, активирующий «сверхспособности»

В 2021 году Роскосмос изучит вопрос изменения организма человека на уровне генной инженерии и клеточных технологий. Это нужно для полетов в дальний космос, пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Ученые планируют создать препараты, которые помогут людям справляться с воздействием космической радиации. Она негативно влияет на организм космонавтов, в том числе на нервную систему, головной и костный мозг.

«Уже есть наработки по временному изменению свойств организмов грызунов: им вводят препарат, после чего у организма на какое‑то время появляются „сверхспособности“», — рассказал Блошенко.

Однако процесс разработки инъекции для людей может занять много времени. Это связано с высокими требованиями по безопасности и доклиническим испытаниям.

В мае 2020-го исполнительный директор Роскосмоса дал интервью агентству ТАСС о том, почему важны экспедиции в дальний космос и как их возможно реализовать. Уже тогда он говорил о разработке методов «генной инженерии», которые помогут адаптировать человека к негативным факторам космоса.