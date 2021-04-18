Полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова

Чешская полиция объявила в розыск российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом сообщается на сайте правоохранительного органа страны.

Власти не уточняют, в чем подозреваются Петров и Боширов, но отмечают, что речь идет о «тяжком преступлении». В тексте указано, что в октябре 2014 года и, в частности, 16 октября, Петров и Боширов приезжали в Прагу, затем — в Злинский край. В тот же день в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов. В результате погибли два человека.

В 2018 году Александра Петрова и Руслана Боширова заподозрили в отравлении бывшего сотрудника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. После инцидента случился крупный международный скандал: Великобритания, США и ряд стран выслали из своих стран российских дипломатов. Россия в ответ закрыла генконсульство США в Петербурге, а также Британский совет.

Вчера МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов. Глава министерства Ян Гамачек отметил, что эти люди были идентифицированы как сотрудники ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) и Службы внешней разведки (СВР). По его словам, дипломатам дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.