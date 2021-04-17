Москвичи жалуются на высокие цены в «Яндекс Go» из‑за забастовки водителей. «Яндекс» дал объяснение

Пресс-служба сервиса прокомментировала «Афише Daily» ситуацию с таксистами «Яндекса» в столице.
«В Москве сегодня рекорд весны по количеству водителей на линии. Заказы сегодня принимает на 2500 больше водителей, чем в прошлую субботу. Поездки выполняются в обычном режиме. Такси в эти выходные пользуется повышенным спросом. В хорошую погоду люди едут гулять в парки, в центр, выбираются отдыхать на летних верандах баров и ресторанов».
С самого утра в онлайн-сервисе «Яндекс Go» наблюдается повышенный спрос на такси и слишком высокие цены на поездки. Об этом рассказали московские подписчики издания «Подъем».
«20 минут был поиск машины. Оказалось, что это водители „Яндекс.Такси“ бастуют — так сказал приехавший в итоге водитель. Заказать можно только детский тариф. Они хотят, чтобы минимальный заказ был больше 90 рублей, а не так, как сейчас», — пожаловались москвичи.
По информации издания, это происходит из‑за забастовка водителей. 15 апреля независимый профсоюз «Платформа солидарности» объявил бойкот таксистов сервисам «Яндекса» и Uber в эти выходные, а также запустил хэштег #ТаксистыНеРабы.
Недовольные водители требуют снизить комиссию агрегаторов до 10%, вернуть расчет стоимости поездки, предоставлять водителю всю информацию о заказе, отменить систему рейтингов, дать право на обжалование блокировки и страховку.
Судя по записям профсоюза в соцсетях, забастовку таксистов поддержали в Казани, Петербурге и Новосибирске. Также акция должна была пройти в Перми, но несколько дней назад пресс-службе «Яндекс Go» заявила, что компания не ждет проблем от предстоящей забастовки.
За день до бойкота «Яндекс» раскрыл доходы таксистов, пользующихся его сервисом для приема заказов. За 2020 год водители и таксопарки заработали с помощью агрегатора около 300 млрд рублей.