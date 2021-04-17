перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Великобритании похоронили мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа 21:01
Москвичи жалуются на высокие цены в «Яндекс Go» из‑за забастовки водителей. «Яндекс» дал объяснение Обновлено в 19:53
Дело против Моргенштерна, утечка трейлера «Любовь, смерть и роботы» и другие новости дня 18:13 Дайджест
Театр Fulcro представит в Петербурге спектакль «Наш класс» 17:17
Британский бренд продал за 19 тыс. фунтов худи как NFT 17:08
Библиотека им. Некрасова проведет фестиваль «Космическая диковинка». Там выступят OQJAV и «Интурист» 16:42
Young Thug/YouTube Янг Таг и Gunna устраивают вечеринку с лыжами в клипе «Ski»
Янг Таг и Gunna устраивают вечеринку с лыжами в клипе «Ski» 16:36
В сеть слили трейлер второго сезона «Любовь, смерть и роботы» 15:04
MMOMA 20 апреля откроет фестиваль цифрового и звукового искусства Experimental Music and Art Expo 14:39
«NASА рулит!»: США заключили контракт со SpaceX по поставке астронавтов на Луну 14:34
Ученые впервые вырастили химер человека и обезьяны. У других специалистов возникли этические вопросы 13:56
morgen_shtern/Instagram На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков
На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков 13:33
Следующая неделя в Москве будет холодной и дождливой, а в течение месяца может выпасть снег 12:33
В Хабаровске прошел первый за год митинг в поддержку Сергея Фургала 11:56
В России за сутки выявили 9321 случай коронавируса 11:25
Эйнджел Олсен призналась, что состоит в однополых отношениях 11:10
The Offspring/YouTube The Offspring выпустили альбом «Let the Bad Times Roll». Это их первая пластинка за девять лет
The Offspring выпустили альбом «Let the Bad Times Roll». Это их первая пластинка за девять лет 10:18
Опрос: почти половина россиян готовы начать раздельный сбор мусора в ближайшие два года 9:34
CupcakKe пришла на неудачное свидание в клипе «Mosh Pit» 8:53
Google Earth обновили. Теперь сервис показывает, как человек изменил Землю в последние десятилетия 2:53
Отключить рекламу

Москвичи жалуются на высокие цены в «Яндекс Go» из‑за забастовки водителей. «Яндекс» дал объяснение

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:07
Обновлено сегодня в 19:53:

Пресс-служба сервиса прокомментировала «Афише Daily» ситуацию с таксистами «Яндекса» в столице.

«В Москве сегодня рекорд весны по количеству водителей на линии. Заказы сегодня принимает на 2500 больше водителей, чем в прошлую субботу. Поездки выполняются в обычном режиме. Такси в эти выходные пользуется повышенным спросом. В хорошую погоду люди едут гулять в парки, в центр, выбираются отдыхать на летних верандах баров и ресторанов».

С самого утра в онлайн-сервисе «Яндекс Go» наблюдается повышенный спрос на такси и слишком высокие цены на поездки. Об этом рассказали московские подписчики издания «Подъем».

«20 минут был поиск машины. Оказалось, что это водители „Яндекс.Такси“ бастуют — так сказал приехавший в итоге водитель. Заказать можно только детский тариф. Они хотят, чтобы минимальный заказ был больше 90 рублей, а не так, как сейчас», — пожаловались москвичи.

По информации издания, это происходит из‑за забастовка водителей. 15 апреля независимый профсоюз «Платформа солидарности» объявил бойкот таксистов сервисам «Яндекса» и Uber в эти выходные, а также запустил хэштег #ТаксистыНеРабы.

Недовольные водители требуют снизить комиссию агрегаторов до 10%, вернуть расчет стоимости поездки, предоставлять водителю всю информацию о заказе, отменить систему рейтингов, дать право на обжалование блокировки и страховку.

Судя по записям профсоюза в соцсетях, забастовку таксистов поддержали в Казани, Петербурге и Новосибирске. Также акция должна была пройти в Перми, но несколько дней назад пресс-службе «Яндекс Go» заявила, что компания не ждет проблем от предстоящей забастовки.

За день до бойкота «Яндекс» раскрыл доходы таксистов, пользующихся его сервисом для приема заказов. За 2020 год водители и таксопарки заработали с помощью агрегатора около 300 млрд рублей.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
рок
Green Day
Главные панк-рокеры с MTV снова в России
трагикомедия
Отец
Очередной душераздирающий перформанс Энтони Хопкинса
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Яндекс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить