Москвичи жалуются на высокие цены в «Яндекс Go» из‑за забастовки водителей. «Яндекс» дал объяснение

С самого утра в онлайн-сервисе «Яндекс Go» наблюдается повышенный спрос на такси и слишком высокие цены на поездки. Об этом рассказали московские подписчики издания «Подъем».

«20 минут был поиск машины. Оказалось, что это водители „Яндекс.Такси“ бастуют — так сказал приехавший в итоге водитель. Заказать можно только детский тариф. Они хотят, чтобы минимальный заказ был больше 90 рублей, а не так, как сейчас», — пожаловались москвичи.

По информации издания, это происходит из‑за забастовка водителей. 15 апреля независимый профсоюз «Платформа солидарности» объявил бойкот таксистов сервисам «Яндекса» и Uber в эти выходные, а также запустил хэштег #ТаксистыНеРабы.

Недовольные водители требуют снизить комиссию агрегаторов до 10%, вернуть расчет стоимости поездки, предоставлять водителю всю информацию о заказе, отменить систему рейтингов, дать право на обжалование блокировки и страховку.