CupcakKe пришла на неудачное свидание в клипе «Mosh Pit»

В ролике певица приходит на свидание с мужчиной. Ее спутник оказался слишком низкого роста, и CupcakKe решает сбежать от него.

Американская рэп-исполнительница CupcakKe выпустила клип на песню «Mosh Pit». Его можно посмотреть на ютьюбе .

CupcakKe — артистка из Чикаго, известная комичными песнями на тему секса и отношений. В музыке она также выражает поддержку женского и ЛГБТ-сообществ.

На прошлой неделе исполнительница представила клипа на трек «Mickey». В видео она связала мужчину и отчитывает его.