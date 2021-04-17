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Google Earth обновили. Теперь сервис показывает, как человек изменил Землю в последние десятилетия

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:53

Компания Google провела масштабное обновление платформы Google Earth. После него в сервисе Timelapse появилась возможность посмотреть, как деятельность человека и изменение климата повлияли на планету.

3D-панорамы показывают, как с 1984 года по 2020 год на Земле исчезали леса, высыхали реки, таяли ледники и росли города. Чтобы проследить эти изменения, специалисты сервиса собрали 24 млн спутниковых снимков.

В итоге у них получилось, как отметили в Google, «самое большое видео планеты на нашей планете». Часть материалов, подготовленных командой Google Earth, появилась на ютьюб-канале платформы.

Ролики о трансформации разных мест также доступны для скачивания на сайте. Найти изображения любой точки Земли можно посмотреть на портале проекта.

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