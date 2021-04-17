Google Earth обновили. Теперь сервис показывает, как человек изменил Землю в последние десятилетия

Компания Google провела масштабное обновление платформы Google Earth. После него в сервисе Timelapse появилась возможность посмотреть, как деятельность человека и изменение климата повлияли на планету.

3D-панорамы показывают, как с 1984 года по 2020 год на Земле исчезали леса, высыхали реки, таяли ледники и росли города. Чтобы проследить эти изменения, специалисты сервиса собрали 24 млн спутниковых снимков.