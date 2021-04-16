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Абхазия разрешила россиянам приезжать в страну без теста на COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:17

Власти Абхазии разрешили гражданам России приезжать в страну, не сдавая тест на коронавирус. Об этом сообщили на сайте абхазского правительства.

Пресс-служба кабинета министров пояснила, что правила въезда россиян во многие страны изменились после постановления главного государственного санитарного врача России от 9 апреля. Однако на Абхазию новые нормы не распространились.

«В реестре указано 29 стран, среди которых Республика Абхазия не значится. То есть новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок», — заявили власти Абхазии.

Замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа также рассказал о запрете на остановку иностранных транспортных средств на территории страны во время курортного сезона. Это правило действует на граждан, приезжающих для отдыха и не нарушающих правила дорожного движения.

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