Абхазия разрешила россиянам приезжать в страну без теста на COVID-19

Власти Абхазии разрешили гражданам России приезжать в страну, не сдавая тест на коронавирус. Об этом сообщили на сайте абхазского правительства.

Пресс-служба кабинета министров пояснила, что правила въезда россиян во многие страны изменились после постановления главного государственного санитарного врача России от 9 апреля. Однако на Абхазию новые нормы не распространились.

«В реестре указано 29 стран, среди которых Республика Абхазия не значится. То есть новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок», — заявили власти Абхазии.

Замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа также рассказал о запрете на остановку иностранных транспортных средств на территории страны во время курортного сезона. Это правило действует на граждан, приезжающих для отдыха и не нарушающих правила дорожного движения.