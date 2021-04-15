Гарри Каспаров запустил собственную онлайн-платформу для игры в шахматы

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров запустил собственную платформу для игры в шахматы Kasparovchess. Об этом сообщает TechCrunch.

Платформа включает в себя видеоуроки, подкасты, статьи, документальные фильмы, а также интервью c экспертами и опытными игроками. С помощью этого сервиса легендарные шахматисты смогут делиться своим опытом и приемами с игроками самых разных уровней.

Большинство контента в Kasparovchess будет платным. Ежемесячная подписка обойдется в 14 долларов, годовая — в 120. Пока пользователи могут получить только предварительный доступ к платформе, но к концу месяца ее обещают открыть для широкой аудитории.

Сейчас в сервисе доступны около 50 тыс. шахматных задач, более 700 уроков и свыше 1000 видеороликов. Кроме этим материалов, Kasparovchess будет иметь эксклюзивный сервер Discord и предоставлять возможность играть онлайн-партии.

По словам Каспарова, главным отличием его сервиса от других шахматных платформ станет фокус на создании сообщества. Долгосрочная цель — соединить глобальные шахматные сообщества друг с другом, находить талантливых игроков и делиться опытом.

Над своим проектом известный шахматист работал в течение последних нескольких лет. Платформа финансируется частными инвесторами и медиакомпанией Vivendi, но общую сумму инвестиций Каспаров не раскрывает.