Пользователи хотели рассказать короткие страшилки, но они получились смешными

Любители пощекотать нервы никогда не откажутся от порции хороших страшилок. Проблема в том, что зачастую они растянутые и водянистые, а в конце сама история становится уже неинтересной. Хочется, чтобы страшная история за одно предложение отбила все желание обернуться или посмотреть за дверь.

Пользователи Reddit собрали рассказы в одном треде, но что‑то пошло не так. В один момент они начали писать комментарии, которые превращали короткую страшилку в смешную историю. А некоторые пошли еще дальше — они меняли обстоятельства классической хоррор-истории и иронизировали над клише.

«Я вошел в комнату и увидел, как моя девушка держит нашего ребенка. Я разрывался между ужасом и осознанием того, что тот, кто их откопал, вероятно, был все еще здесь». — LiverFox

Mapleleafraggedy: «Я думаю, настоящий ужас здесь в том, что у тебя был ребенок вне брака».

«Стульчак унитаза был теплым. Я живу один». — zKAINe

Airam-kun: «С моей мамой тоже такое случалось! Там просто нижние этажи горели».

«Она кричит каждую ночь. Каждый день я хожу к ее могиле, умоляя ее прекратить». — TontoLibre

ZTO: «И говоришь: „Дорогая, ты драматизируешь“».

Watcher427: «Боже, ты разбудишь соседей».

«Мама позвала меня снизу. Когда я подошел к ней, она крикнула из своей спальни: „Не ходи туда, я тоже это слышала“». — harlotScarlett

Mustardunavailable: «Их называют лесбиянками, а не привидениями».

«Я вижу в окне лицо человека. Мой этаж — шестой». — Satan for real

Mapleleafraggedy: «Чувак, это был Майкл Джордан».

«„Под моей кроватью чудовище“, — кричал мой сын. Я заглянул под кровать, там был мой сын. „На моей кровати чудовище“, — сказал он». — EerieDoctrain

Zeta42: «„Под моей кроватью чудовище“, — кричал мой сын со второго этажа двухъярусной кровати. „Пошел-ка ты, Джош“, — сказал его брат».

«Мы с тобой в лифте, он останавливается, я пукаю». — Yogisogoth

«Жена сказала, что ее мама переезжает к нам». — Tardwrangler66

«Видео на Pornhub включилось на родительском телевизоре». — Porqupine99

«Я смотрел на свой телефон в ванной, а потом он выскользнул из моей руки в унитаз». — Sethleoric

«Я подмигнул человеку в зеркале. Он моргнул в ответ». — Ssssssssssssiphalis

И еще одна история. Тонкая.

«Недавно мне позвонил неизвестный номер: „Извините, можете уделить мне несколько минут вашего времени?“ — „Конечно“, — ответил я. Человек на другом конце провода поблагодарил меня и резко повесил трубку. Внезапно я почувствовал себя немного старше». — Notsociallyakward.