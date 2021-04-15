перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Garage Screen рассказал о программе летнего сезона. В ней — Карвай и премьера «Девушки и паука» 18:32
Ютьюбер приготовил стейк при помощи шлепков. Для этого он создал «Колотушку мяса 9000» 18:04
Авторы древних пещерных рисунков могли специально лишать себя кислорода, чтобы вызвать галлюцинации 17:51
Владимир Познер прочитает «Маленького принца» на литературном вечере в «Доме с маяком» 17:37
«Современник» запустил ютьюб-шоу, в котором актеры пробуют себя в других профессиях 17:17
Суд не стал запрещать скопинскому маньяку ходить по барам и сидеть в соцсетях 16:57
«Завтрак у Тиффани» Создатели «Молодого Папы» снимут биографический сериал про Одри Хепберн
Создатели «Молодого Папы» снимут биографический сериал про Одри Хепберн 16:12
Ученики из Техаса создали чат «Работорговля». И предлагали в нем купить чернокожих одноклассников 15:48
Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России 15:48
«Я буду метаться по табору улицы темной»: OQJAV выпустили клип на стихотворение Осипа Мандельштама 14:59
AliExpress запустил отдельное приложение для России 14:56
Власти Крыма: перед курортным сезоном цены на люксовые отели начали резко расти 14:40
Alexey Elfimov/Unsplash В Турции не отдохнешь, в Крыму дорого. Слава богу, есть Воронеж!
В Турции не отдохнешь, в Крыму дорого. Слава богу, есть Воронеж! 14:01
Юрий Сапрыкин покинул «Полку». Проект продолжит существование в новом формате 13:46
Песков: в Кремле знают о суде над редакторами Doxa и не планируют комментировать итоги заседания 13:43
Лейбл «Домашняя работа» закрылся. Через месяц после обвинений его сооснователя в насилии 12:55
Метель, стихи и револьвер: первый тизер фильма про Сергея Есенина. В главной роли — Александр Петров 12:51
«Гражданин Замоскворечья» «Замоскворечье не будет больше купеческим»: архитектор элитного ЖК ответил на критику проекта
«Замоскворечье не будет больше купеческим»: архитектор элитного ЖК ответил на критику проекта 12:16
За сутки в России выявили 8944 случая коронавируса 11:34
«Ростелеком» попытается еще раз запустить систему сбора биометрических данных россиян 11:14
Отключить рекламу

Ютьюбер приготовил стейк при помощи шлепков. Для этого он создал «Колотушку мяса 9000»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:04

В интернете много разного образовательного контента: от серьезных исследований до забавных экспериментов. 23-летний ютьюбер Луис Вайс — один из таких контент-мейкеров: на своем канале он показывает, как собрать лодку из «Майнкрафта» и приготовить алкогольную пасту. А в одном из последних видео он решил подогреть тушку курицы шлепками.

Впервые мысль подогреть курицу, ударяя по ней сотни раз, появилась на реддите в 2019 году. Пользователь MrWaterplant спросил: «Если преобразовать кинетическую энергию в тепловую, смогу ли я приготовить курицу?» — «Мне кажется, он был под кайфом, когда печатал этот вопрос», — сказал видеоблогер, но от затеи не отказался. Комментаторы сделали расчеты и пришли к выводу, что в теории это возможно, только человек на такое не способен.

Но Вайс уже загорелся идеей. Два месяца он думал, как подогреть курицу при помощи ударов ладонями, и обсуждал способы с единомышленниками. Его сервер Discord заполнен фанатами науки, физиками и инженерами-любителями, но и их предложения тоже оказались нерабочими.

В итоге экспериментатор изобрел устройство под названием «Колотушка мяса 9000» (MeatBeater 9000). Это большой молоток для мяса в форме руки, работающий на двигателе. Первый эксперимент в прямом эфире прошел в декабре прошлого года — и успехом не увенчался. Деревянный молоток ломался и выходил из строя.

Курица обычно готовится при температуре 75 градусов, и блогеру в одном из последующих экспериментов даже удалось ее достичь. Но он выяснил, что важен не только числовой показатель температуры, но и частота хлопков, а при 15 ударах в секунду установка выходила из строя.

Вайс выложил части из видео в тикток, где они набрали миллионы просмотров. Ролик дошел до шеф-повара Гордона Рамзи, который записал реакцию на увиденное и назвал экспериментатора «чокнутым малым». Тогда‑то ютьюбер и решил, что нужно продолжать шлепать курицу.

Следующей его разработкой стал «Птичий каратель», модифицированная версия «Колотушки мяса 9000». Он представлял собой колесо на двигателе, к которому прикрепили несколько резиновых пластов. Толку от «Птичьего карателя» оказалось немного: удары приходились в одно и то же место, поэтому в туловище курицы образовалась огромная дыра, из которой во все стороны разлетались кусочки мяса.

На третью попытку Вайс снова принес «Колотушку», но качественно улучшенную. Также он решил поместить курицу в вакуум, чтобы температура мяса лучше сохранялась. К трансляции со шлепками по птице присоединились 50 тыс. зрителей, ждавших сотворения чуда.

Курица не готовилась, хотя по ней ударили больше 100 тыс. раз. В итоге Вайс отошел от концепции и заменил ее на стейк. «Я скрестил пальцы и стал ждать, когда он приготовится», — сказал он. Понадобились почти сутки, чтобы стейк наконец-то стал съедобным. Он разогрелся до 60 градусов и был похож на уровень rare (слабой прожарки). Вкус у мяса, по словам ютьюбера, неплохой, но «текстура такая, как будто его уже кто‑то жевал».

Когда Вайс монтировал видео, он заметил, что индейка, которую он тоже отбивал, фактически достигла оптимальной температуры и приготовилась. Но пробовать мясо он не рискнул: оно загрязнилось стекловолокном и аэрогелем из пачки. Ютьюбер заключил: чтобы курица приготовилась, нужно примерно 135 тыс. шлепков.

Впервые приготовить мясо с помощью тепловой энергии попробовали исследователи из Университета Огайо в 1987 году. За 6 часов они скинули тело индейки со скалы 72 раза и зафиксировали температуру, как если бы птицу готовили на медленном огне. Другие видеоблогеры тоже пробовали пошлепать по курице, но не механизмом, как Вайс, а своей рукой. Очевидно, успеха они не добились.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
классика
Глеб Колядин: «Water Movements» (онлайн-трансляция)
Кинематографичная неоклассика от петербургского композитора
трагикомедия
Отец
Очередной душераздирающий перформанс Энтони Хопкинса
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Гордон Рамзи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить