Ютьюбер приготовил стейк при помощи шлепков. Для этого он создал «Колотушку мяса 9000»

В интернете много разного образовательного контента: от серьезных исследований до забавных экспериментов. 23-летний ютьюбер Луис Вайс — один из таких контент-мейкеров: на своем канале он показывает, как собрать лодку из «Майнкрафта» и приготовить алкогольную пасту. А в одном из последних видео он решил подогреть тушку курицы шлепками. Впервые мысль подогреть курицу, ударяя по ней сотни раз, появилась на реддите в 2019 году. Пользователь MrWaterplant спросил: «Если преобразовать кинетическую энергию в тепловую, смогу ли я приготовить курицу?» — «Мне кажется, он был под кайфом, когда печатал этот вопрос», — сказал видеоблогер, но от затеи не отказался. Комментаторы сделали расчеты и пришли к выводу, что в теории это возможно, только человек на такое не способен.

Но Вайс уже загорелся идеей. Два месяца он думал, как подогреть курицу при помощи ударов ладонями, и обсуждал способы с единомышленниками. Его сервер Discord заполнен фанатами науки, физиками и инженерами-любителями, но и их предложения тоже оказались нерабочими. В итоге экспериментатор изобрел устройство под названием «Колотушка мяса 9000» (MeatBeater 9000). Это большой молоток для мяса в форме руки, работающий на двигателе. Первый эксперимент в прямом эфире прошел в декабре прошлого года — и успехом не увенчался. Деревянный молоток ломался и выходил из строя. Курица обычно готовится при температуре 75 градусов, и блогеру в одном из последующих экспериментов даже удалось ее достичь. Но он выяснил, что важен не только числовой показатель температуры, но и частота хлопков, а при 15 ударах в секунду установка выходила из строя.

Вайс выложил части из видео в тикток, где они набрали миллионы просмотров. Ролик дошел до шеф-повара Гордона Рамзи, который записал реакцию на увиденное и назвал экспериментатора «чокнутым малым». Тогда‑то ютьюбер и решил, что нужно продолжать шлепать курицу.

Следующей его разработкой стал «Птичий каратель», модифицированная версия «Колотушки мяса 9000». Он представлял собой колесо на двигателе, к которому прикрепили несколько резиновых пластов. Толку от «Птичьего карателя» оказалось немного: удары приходились в одно и то же место, поэтому в туловище курицы образовалась огромная дыра, из которой во все стороны разлетались кусочки мяса. На третью попытку Вайс снова принес «Колотушку», но качественно улучшенную. Также он решил поместить курицу в вакуум, чтобы температура мяса лучше сохранялась. К трансляции со шлепками по птице присоединились 50 тыс. зрителей, ждавших сотворения чуда.

Курица не готовилась, хотя по ней ударили больше 100 тыс. раз. В итоге Вайс отошел от концепции и заменил ее на стейк. «Я скрестил пальцы и стал ждать, когда он приготовится», — сказал он. Понадобились почти сутки, чтобы стейк наконец-то стал съедобным. Он разогрелся до 60 градусов и был похож на уровень rare (слабой прожарки). Вкус у мяса, по словам ютьюбера, неплохой, но «текстура такая, как будто его уже кто‑то жевал». Когда Вайс монтировал видео, он заметил, что индейка, которую он тоже отбивал, фактически достигла оптимальной температуры и приготовилась. Но пробовать мясо он не рискнул: оно загрязнилось стекловолокном и аэрогелем из пачки. Ютьюбер заключил: чтобы курица приготовилась, нужно примерно 135 тыс. шлепков. Впервые приготовить мясо с помощью тепловой энергии попробовали исследователи из Университета Огайо в 1987 году. За 6 часов они скинули тело индейки со скалы 72 раза и зафиксировали температуру, как если бы птицу готовили на медленном огне. Другие видеоблогеры тоже пробовали пошлепать по курице, но не механизмом, как Вайс, а своей рукой. Очевидно, успеха они не добились.