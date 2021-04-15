Власти Крыма: перед курортным сезоном цены на люксовые отели начали резко расти

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил о росте цен на отели перед началом курортного сезона. Однако это в большей степени касается дорогих сегментов гостиниц, пишет «Интерфакс».

По словам Волченко, двухзвездочные отели дорожают медленнее других. Чуть более заметно повышение цен у трех звезд, а в люксовом сегменте самая большая разница между стоимостью сейчас и годом ранее в такой же период. При этом в санаториях полуострова цены практически не изменились.

«На самом деле, с начала года многие топовые отели начинали даже с отрицательными ценами по сравнению с 2019, 2020 годами, но в связи с тем что спрос высокий, понятно, цены начинают подниматься», — отметил глава министерства.

Волченко призвал всех крупных отельеров повышать цены незначительно. «Уверен, что коллеги должны нас услышать», — заявил он.

Накануне о резком росте цен на российских курортах сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Туристический сезон в Крыму начинается 1 июня, но некоторые туристы приезжают на полуостров раньше — на майские праздники. По словам Матвиенко, в этом году спрос на праздничные даты значительно выше, чем в 2019-м, а многие отели уже закрыли бронь номеров.