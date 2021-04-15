В Японии кошка стала главой отделения полиции. Так животное отблагодарили за спасение человека

В японской префектуре Тояма кошку по кличке Коко назначили главой отделения полиции после того, как она помогла спасти человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

В прошлом году Коко увидела упавшего в сточный ров пожилого мужчину. Кошка не отрываясь смотрела на него до тех пор, пока ее хозяйка не заметила человека в беде и не вызвала помощь.