В Японии кошка стала главой отделения полиции. Так животное отблагодарили за спасение человека

В японской префектуре Тояма кошку по кличке Коко назначили главой отделения полиции после того, как она помогла спасти человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.
В прошлом году Коко увидела упавшего в сточный ров пожилого мужчину. Кошка не отрываясь смотрела на него до тех пор, пока ее хозяйка не заметила человека в беде и не вызвала помощь.
В местной полиции Коко отблагодарили, вручив ей специальную грамоту, назначив на один день руководителем полицейского участка, а также подарив форменную одежду и крошечную фуражку.
Хотя в новой должности кошка пробыла всего сутки, за это время она успела принять участие в уроках безопасности дорожного движения для школьников и подписать соответствующую декларацию. Чтобы сделать это, Коко пришлось окунуть лапу в красную тушь.