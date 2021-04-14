Франция выплатит по 2500 евро гражданам, готовым поменять автомобиль на электрический велосипед

Власти Франции выплатят 2500 евро тем гражданам, которые готовы отказаться от автомобиля и сменить его на электрический велосипед. Об этом сообщил Reuters.

Выплаты учредят, чтобы противостоять климатическому кризису. Франция намерена сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Если французский парламент окончательно утвердит поправки в законодательство, Франция станет одной из первых стран, которые решились на подобное финансовое стимулирование использования экологичного транспорта.

«Впервые признано, что решение заключается не в том, чтобы сделать автомобили более экологичными, а в том, чтобы просто уменьшить их количество», — сказал представитель Французской федерации велосипедистов (FUB) Оливье Шнайдер.

Ранее подобные меры предложили в Финляндии и Литве. Власти Финляндии выплачивают 2500 евро желающим купить мотоциклы, автомобили с низким уровнем выбросов и даже билеты на общественный транспорт. В Литве 1000 евро перечисляют людям, продающим старые машины. Полученные деньги граждане могут использовать на любые средства передвижения.