Студия «Толк» запустила подкаст об IT-мемах «Meme Overflow». В нем айтишники объясняют значение программистских мемов и сленга. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе.

Ведущий Анатолий Капустин — мемолог и автор твиттер-блога «Анатолий Ноготочки» — будет каждую неделю выбирать один мем, понятный только IT-специалистам, и приглашать в подкаст программиста, который поможет ему разобраться, почему это смешно. Но речь в подкасте пойдет не только о мемах — герои расскажут об IT-сфере, поделятся своим опытом, а также объяснят профессиональные термины, которые давно уже используются в обычной жизни.

Гость первого выпуска — программист, блогер и интернет-эксперт Григорий Бакунов, более известный как Бобук. Он рассказывает об устройстве интернета, о том, что такое пакеты и в каких вещах нужно разбираться, чтобы получить заветную работу.