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Студия «Толк» запустила подкаст об IT-мемах

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:06

Студия «Толк» запустила подкаст об IT-мемах «Meme Overflow». В нем айтишники объясняют значение программистских мемов и сленга. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе.

Ведущий Анатолий Капустин — мемолог и автор твиттер-блога «Анатолий Ноготочки» — будет каждую неделю выбирать один мем, понятный только IT-специалистам, и приглашать в подкаст программиста, который поможет ему разобраться, почему это смешно. Но речь в подкасте пойдет не только о мемах — герои расскажут об IT-сфере, поделятся своим опытом, а также объяснят профессиональные термины, которые давно уже используются в обычной жизни.

Гость первого выпуска — программист, блогер и интернет-эксперт Григорий Бакунов, более известный как Бобук. Он рассказывает об устройстве интернета, о том, что такое пакеты и в каких вещах нужно разбираться, чтобы получить заветную работу.

Во втором выпуске программист, разработчик в Google Полина Коваль объясняет, как работают функции в языке JavaScript, а также рассказывает, как стала частью известной корпорации и как вообще можно попасть в Google.

Этим подкастом мы с командой бросили себе вызов, даже два: объяснять шутки визуальные голосом, и более того — шутки эти нишевые, про IT. В целом пойти в узкоспециализированную тему — тот еще челлендж: мы пообщались с коллегами из IT-индустрии и узнали, что комьюнити программистов довольно непростое. Одна из «болей» — есть набор шуток, сленга, культуры поведения, непонятных «внутряков», и порог входа может быть высоким. Если ты чего‑то не понимаешь, тебе никто ничего не объяснит — ты молча киваешь и идешь разбираться сам.
Кристина Вазовски
Основательница подкаст-студии «Толк»

«Meme Overflow» будет интересен не только начинающим айтишникам, которые хотят влиться в индустрию, но и всем, кто интересуется технологиями. Слушать подкаст можно на всех стриминговых платформах.

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