В Диснейлендах появятся актеры с гендерно-нейтральными стрижками и татуировками

По его словам, у сотрудников появится больше свободы для самовыражения. В частности, им разрешат носить гендерно-нейтральные прически, ювелирные украшения, делать яркий маникюр, демонстрировать татуировки и самостоятельно выбирать одежду.

Руководство Диснейлендов отменило строгий фейсконтроль и дресс-код для работающих в парках артистов. Теперь среди персонала можно будет встретить людей с необычными стрижками и татуировками, сообщил председатель Disney Parks Джош Д’Амаро.

Ранее правила работы в парках не позволяли ничего из этого: они требовали соответствия традиционным гендерным ролям и даже регламентировали длину ногтей. До 2010 года девушкам запрещали топы без рукавов, а мужчинам до 2012 года не разрешали носить бороды.

По словам Д’Амаро, Диснейленды станут более инклюзивными, «чтобы не только оставаться актуальными на современном рынке рабочих мест, но и чтобы позволить актерам лучше выражать свою культуру и индивидуальность на работе».

Это изменение последовало за тем, как в парках начали переделывать старые аттракционы. Например, из «Круиза по джунглям» убрали фигуры коренных африканцев, а «Всплеск горы», вдохновленный изначально противоречивым фильмом 1946 года «Песня юга», посвятили мультфильму 2009 года «Принцесса и лягушка».

«Мир меняется, и мы будем меняться вместе с ним и продолжать быть источником радости и вдохновения для всего мира. Мы никогда не перестанем работать над тем, чтобы Дисней был гостеприимным местом для всех», — пообещал Д’Амаро.