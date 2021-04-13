«Я просто рад их существованию»: доноры спермы и их дети рассказали, как они общались друг с другом

Часто многие влюбленные пары, у которых не получается родить своего ребенка, отправляются в банк спермы. Там хранятся замороженные в жидком азоте сперматозоиды, которые сдают мужчины, чтобы помочь бесплодным парам или просто подзаработать — донор, сдающий образцы два раза в неделю, может зарабатывать по 1500 долларов в месяц.

При оформлении документов донору предлагают дать согласие на раскрытие личности для его биологического ребенка, когда тому исполнится 18 лет. Пользователи Reddit поделились историями знакомства со своими биологическими родителями или детьми — как удачными, так и нет.

Письма от четырех детей

С одним из доноров связались сразу четыре его биологических ребенка в течение 6 месяцев. Ему написали на электронную почту, где они мило пообщались и рассказали о своей жизни. По его словам, он помог куда большему количеству человек, но надеется, что больше желающих познакомиться не найдется.

«Было так круто увидеть их фотографии и то, насколько они похожи на меня. Я с удовольствием прочитал рассказы их родителей о том, как я помог им зачать столь желанного ребенка, я это очень ценю. И на этом все, мы перестали переписываться. Я не ждал чего‑то большего, я просто рад знать, что они существуют и знают о своем биологическом отце».

«Никогда больше не пиши мне»

Пользователь с ником Bridgekit рассказал про свой, не самый приятный случай. В 18 лет он отправил отцу-донору свою краткую биографию и пару снимков, но в ответ получил «самую некачественную» фотографию мужчины и фразу: «Никогда больше не пиши мне, я ничего не говорил своей жене и детям». Bridgekit добавил, что этот донор является отцом как минимум 18 детей и создал отдельную почту, чтобы получать подобного рода письма.

Сообщение от 21-летнего сына

Сomputer_scare рассказал историю своего друга, который согласился раскрыть информацию о себе, потому что за это полагались надбавки. Все остальные годы он боялся звонка от ребенка, с которым он даже не знаком, но в итоге получил сообщение 21-летнего сына в фейсбуке.

Как выяснилось, его сперму использовала лесбийская пара, чтобы родить двух мальчиков. «В конце концов они встретились. Женщины действительно замечательные, у них получилась любящая и счастливая семья», а сам мужчина не жалеет о своем решении стать донором 20 лет назад.

Ребенок за бензин и пакет чипсов

Пользователь Smcsleazy рассказал, что его подруги-лесбиянки хотели ребенка, но никак не могли найти донора, потому что все кандидаты были «какими‑то придурками». «Если вы хотите мою детскую подливку, меня это устраивает. Вы, ребята, знаете меня достаточно хорошо, поэтому понимаете, что дети — не моя тема», — сказал он и предложил девушкам бартер. За свой генетический материал он попросил их заправить ему бак автомобиля и купить пачку чипсов.

Smcsleazy признался, что не хотел никого обидеть, а только лишь «привнести радость в их жизнь». Сейчас он часто проводит время со своим ребенком.

«Теперь я веселый дядя»

Парень под ником TCNW расстался с девушкой в 20 лет. Спустя 12 лет, будучи хорошими друзьями, она попросила его стать донором спермы. По словам пользователя, ей не особо везло в отношениях, а по медицинским показателям у нее оставалось совсем не много времени, когда она могла бы стать матерью. «Она просмотрела списки доноров спермы, но выбор был невелик, поэтому я не сразу, но согласился», — написал он.

«Это было 5 лет назад. Теперь я веселый дядя. Я помогаю ей с деньгами и вкладываю 2000 долларов в год на его сберегательный счет, чтобы ребенок смог получить хорошее образование. В остальном они живут своей жизнью, а я — своей».

Почему важно знать своего отца-донора?

Потому что это способ узнать, какие генетические заболевания могли передаться от отца к ребенку. Бывает так, что болезнь обнаруживается спустя годы, и ребенок донора может не знать об этом.

В последнее время все популярнее становится идея, что дети имеют право знать своих генетических родителей, да и сами доноры зачастую не против этого. Иногда любопытные дети отыскивают даже анонимных доноров, поскольку генетическое тестирование становится все более дешевым и распространенным.