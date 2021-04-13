В Китае появился первый в мире светофор для верблюдов

Власти китайского города Дуньхуан в провинции Ганьсу установили первый в мире светофор для верблюдов. Об этом сообщает CNN.
Дуньхуан — туристический город, где поездки на верблюдах пользуются большим спросом. Последние годы люди стали чаще посещать регион благодаря горе Минша, храмовому комплексу в пещерах Могао, а также перевалам Юмэнь и Янгуань в западной части Великой стены.
С одной стороны светофора есть зеленый и красный сигналы, изображающие верблюдов. С другой — такие же лампочки с изображением человека.
В 2019 году в центре курортного города Зеленоградска Калининградской области появился светофор с кошачьими силуэтами вместо человеческих. Некоторые местные жители остались недовольны нововведением, заявив, что это «перебор».