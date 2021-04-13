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В Tesla нашли новую пасхалку. Она открывает порт для зарядки после фразы «Открой задницу»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:08

Пользователь твиттера Christian (@tesla_master) заметил, что, если произнести фразу «Open butthole» («Открой задницу»), находясь в Tesla, электромобиль откроет порт для зарядки телефона. Если же сказать «Close butthole» («Закрой задницу»), то порт закроется обратно.

Как пишет Gizmodo, такие голосовые команды работают в нескольких моделях Tesla, включая Model S и Model 3. При этом иногда фраза «Открой задницу» может привести к открытию багажника или бардачка, поэтому проверять функцию в движении точно не стоит.

Это далеко не единственная пасхалка в автомобилях Tesla. Еще в 2018 году в них появилась функция «пуки по запросу». Звук пука, как и еще пять странных звуков, можно включить при езде на низкой скорости или при использовании, к примеру, поворотника или гудка.

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