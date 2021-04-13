В Tesla нашли новую пасхалку. Она открывает порт для зарядки после фразы «Открой задницу»

Пользователь твиттера Christian ( @tesla_master ) заметил, что, если произнести фразу «Open butthole» («Открой задницу»), находясь в Tesla, электромобиль откроет порт для зарядки телефона. Если же сказать «Close butthole» («Закрой задницу»), то порт закроется обратно.

Как пишет Gizmodo, такие голосовые команды работают в нескольких моделях Tesla, включая Model S и Model 3. При этом иногда фраза «Открой задницу» может привести к открытию багажника или бардачка, поэтому проверять функцию в движении точно не стоит.

Это далеко не единственная пасхалка в автомобилях Tesla. Еще в 2018 году в них появилась функция «пуки по запросу». Звук пука, как и еще пять странных звуков, можно включить при езде на низкой скорости или при использовании, к примеру, поворотника или гудка.