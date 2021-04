Нейросети научились делать снимки котиков, которые точь-в-точь как настоящие. И это проблема!

За последние годы нейросети научились неплохо подменять реальность, но с котами у них были явные проблемы — усатые получались уродцами, хотя мы-то знаем, какие они милые. В этом было преимущество человечества перед ИИ: только мы могли загружать фотографии забавных мордашек в соцсети. И пока мы умилялись снимкам домашних питомцев, технологии учились, учились и учились, пока не составили нам конкуренцию и в этом.

Монополия человека на фото кошек закончилась, когда появился проект This Cat Does Not Exist («Этой кошки не существует»). На сайте нет ничего, кроме снимка фейковой кошки. Обновил страницу — получил еще одну.

Мало того что животные получаются практически фотореалистичными, нейросеть генерирует слюни и даже эмоцию на мордочке. В общем, лучше самим это увидеть.