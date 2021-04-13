Нейросети научились делать снимки котиков, которые точь-в-точь как настоящие. И это проблема!

За последние годы нейросети научились неплохо подменять реальность, но с котами у них были явные проблемы — усатые получались уродцами, хотя мы-то знаем, какие они милые. В этом было преимущество человечества перед ИИ: только мы могли загружать фотографии забавных мордашек в соцсети. И пока мы умилялись снимкам домашних питомцев, технологии учились, учились и учились, пока не составили нам конкуренцию и в этом.
Монополия человека на фото кошек закончилась, когда появился проект This Cat Does Not Exist («Этой кошки не существует»). На сайте нет ничего, кроме снимка фейковой кошки. Обновил страницу — получил еще одну.
Мало того что животные получаются практически фотореалистичными, нейросеть генерирует слюни и даже эмоцию на мордочке. В общем, лучше самим это увидеть.
Да, он ненастоящий, но ему ничего не мешает презрительно смотреть с экрана
Смотрит так, как будто услышал какую‑то несусветную глупость. Его, кстати, тоже не существует
Кажется, кто‑то вчера переборщил с алкоголем. Или он просто пытается флиртовать
Снимок на обложку философской книги. Очень задумчивый, очень
«Сегодня вечером будем мыться»
«Чего?»
Конечно, в изображениях еще появляются дефекты — размытый мех, расфокус, фактура глаз выдает искусственность, но результаты все равно впечатляют.
Осталось дождаться, когда нейросети будут генерировать видео с котами, а это случится — рано или поздно. Поэтому у людей еще есть время поделиться роликами, где питомцы сходят с ума, не дают спать по утрам и делают тыгыдык.