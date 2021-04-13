Власти Японии планируют слить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1»

Правительство Японии решило слить в океан воду с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на японское агентство Киодо.

На территории станции стоят резервуары с водой, которую использовали для охлаждения реакторов. Сообщается, что ее очистят от радиоактивных элементов, в том числе, трития. В океан попадет только та жидкость, в которой содержание вредных веществ будет значительно ниже национальных и международных стандартов.

Примерно к концу 2022 года резервуары переполнятся из‑за быстрых темпов накопления воды. Работы по сбросу жидкости в океан намечены на 2023 год.

Международное сообщество обеспокоено этой идеей и призывает власти Японии пересмотреть подход к решению проблемы. Против такой меры уже выступили МИД Китая и власти Южной Кореи, а Госдеп США ждет подтверждения безопасности плана.

На АЭС «Фукусима-1» произошла крупнейшая после Чернобыля авария. В 2011 году мощное землетрясение и цунами привели к утечке радиации. Жителей восточных районов префектуры Фукусима пришлось эвакуировать. Часть из них смогли вернуться домой после дезактивации, но некоторые районы до сих пор непригодны для жизни.

В 2020 году правительство Фукусимы одобрило план по переходу региона на полностью возобновляемые источники энергии к 2040 году. За это время власти построят 11 полей с солнечными панелями и 10 сетей ветрогенераторов на заброшенных фермах и в гористой местности префектуры, а 80-километровые коммуникации свяжут ее с Токио. На проект выделили 2,75 млрд долларов.