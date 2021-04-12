Netflix выпустит фильм по аниме «Гандам». Это одна из самых долгих и знаменитых японских франшиз

Сценарий ленты напишет Брайан К. Вон, работавший ранее над сериалами «Остаться в живых» и «Под куполом». Он же станет исполнительным продюсером проекта. Курировать фильм также будут Кейл Бойтер («Ной», «Призраки бывших подружек») и Джейсон Янг.

Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм по знаменитой аниме-франшизе «Гандам». Его поставит режиссер картин «Короли лета» и «Конг: Остров черепа» Джордан Вот-Робертс. Об этом сообщил IGN.

Пока разработка картины находится на раннем этапе. Проектом занимается студия Legendary. Киноадаптацию легендарного аниме можно будет посмотреть на Netflix во всех странах, где представлена платформа, кроме Китая.

Первый сериал из франшизы «Гандам» вышел на экраны в 1979 году. Его придумал мультипликатор Есиюки Томино. Позднее по мотивам истории о боевых гигантских роботах создали бесчисленное число аниме и фильмов.

Также «Гандам» вдохновил авторов манги и разработчиков видеоигр. В 2000-х годах во франшизе насчитывалось уже шесть параллельных вселенных. По признанию самих японцев, «Гандам» — одно из самых значимых аниме в истории.