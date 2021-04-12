Космонавты на МКС получили к 60-летию полета Юрия Гагарина праздничные плейлисты от любимых артистов

Российские космонавты на МКС получили в подарок к 60-летию полета Юрия Гагарина персональные плейлисты. Их составили специалисты «СберЗвука» и Роскосмоса вместе с популярными музыкантами. Об этом «Афише Daily» рассказали авторы проекта.

В плейлисты вошли известные треки со специально записанными интропоздравлениями с Днем космонавтики. Сюрпризы для Сергея Кудь-Сверчкова и Олега Новицкого подготовили их любимые певцы и коллективы.

В подборку для Новицкого вошли песни Александра Маршала, Льва Лещенко, группы «Любэ», Дениса Майданова, Олега Газманова, «Песняров», Николая Анисимова и «Голубых беретов».

В плейлист для Кудь-Сверчкова включили треки «Би-2», «Касты», «Сплина», Дельфина, Саши Алмазовой, рок-группы «Анимация», латвийского коллектива Brainstorm и рэп-бенда «Грот».

Космонавты получили аудиооткрытки 12 апреля. В них Лев Лещенко вспомнил свои чувства, когда узнал о первом полете человека в космос, Николай Анисимов пожелал жителям Земли брать пример с международного экипажа МКС, а «Би-2» признались, что не ожидали, что среди их поклонников есть покорители космоса.