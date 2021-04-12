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Братья Пресняковы экранизируют роман «Авиатор». Его написал Евгений Водолазкин

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:43

Кинематографисты Олег и Владимир Пресняковы, известные по работе над фильмами «Изображая жертву», «День Д» и «Европа-Азия», экранизируют роман Евгения Водолазкина «Авиатор». Об этом «Афише Daily» сообщили представители драматургов.

Пресняковы напишут сценарий будущего фильма. Они поработают над ним вместе с самим Водолазкиным. Писатель изначально не планировал заниматься киноадаптацией своего произведения, но изменил свое решение после встречи с Пресняковыми.

«Автору трудно обращаться к теме, которая уже воплотилась в прозе. Сыграло роль, что я буду работать над сценарием не один. Опыт общения с Олегом и Владимиром убедил меня, что наши векторы совпадают», — рассказал Водолазкин.

По мнению писателя, его книга «сопротивляется» экранизации и к ней нужно будет найти ключ. В работе над экранизацией он намерен опираться на «внятную сюжетную линию» и взаимное понимание с соавторами.

«Владимир и Олег Пресняковы профессионалы высокого класса. Немаловажно и то, что мы сразу же нашли общий язык и у нас сложились дружеские отношения. Мы настроены на одну волну, а в таких случаях это очень важно», — отметил Водолазкин.

Пока визуальное и стилистическое решение картины не придумано, однако Водолазкина вдохновляет фильм «Сталкер» Андрея Тарковского. «Он также создан в жанре условной фантастики, но эта форма, как и в нашем фильме, насыщена совсем другим содержанием», — заявил писатель.

Съемки ленты начнутся в сентябре 2021 года. К этому времени, как считают Пресняковы, будет готова основная часть сценария. На большие экраны фильм выйдет, предположительно, во второй половине 2022 года.

«Самым волнующим в этом романе для нас является та атмосфера, которая вовлекает героя, Иннокентия Платонова, в особый режим жизни, где на первый план выходят духовные задачи», — признались Пресняковы.

По сюжету «Авиатора», главный герой, Иннокентий Платонов, приходит в себя на больничной койке и обнаруживает, что не помнит о себе ничего. Он начинает записывать отрывочные воспоминания в надежде восстановить историю своей жизни.

Память приводит его в Петербург начала XX века, на дачи в Сиверской и Алуште, в гимназические стены, в революционную Россию 1917-го, в авиационное училище и на Соловки. Тем временем в реальности на календаре значится 1999 год.

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