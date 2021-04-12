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Москва заняла второе место в рейтинге городов мира с самой низкой безработицей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:27

В 2020 году Москва показала один из самых низких показателей безработицы среди крупнейших мегаполисов мира. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Согласно исследованию международной группы Euromonitor, в прошлом году уровень безработицы в Москве составил 2,5%. Ниже только в Пекине — 1,4%, а в других городах процент выше московского от двух до семи раз. Безработица в столице шла на спад с 2015 года и к концу 2019-го, перед началом пандемии, остановилась на 2,2%.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов говорит, что таких показателей удалось достичь благодаря «взвешенному подходу к введению ограничительных мер и программы поддержки городского бизнеса общим объемом около 90 млрд рублей».

Уровень занятости в Москве, по данным экспертов, составил 79,9% — и это лучший показатель среди представленных в рейтинге мировых столиц. Вслед за ней идут Лондон (78,4%) и Пекин (78,2%), а замыкают десятку Стамбул (47,7%) и Дели (37,4%). Euromonitor подготовил расчеты по методологии Международной организации труда.

В России в целом с безработицей хуже, чем в столице, но она также идет на спад. По данным Росстата, на конец декабря 2020 года доля безработных в стране составляла 5,9% — это 4,4 млн человек. Из них 2,5 млн зарегистрированы в центрах занятости, что на 300 тыс. человек меньше, чем в декабре предыдущего года.

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