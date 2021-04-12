«Ситимобил» создал единую платформу городской мобильности. Каршеринг YouDrive стал частью бренда

Партнерами по созданию единой платформы городской мобильности стали сервисы каршеринга YouDrive и кикшеринга Urent.

Каршеринг YouDrive переименовался в «Ситидрайв» и стал частью приложения по заказу такси «Ситимобил». Теперь у пользователей появятся два новых способа добраться до нужного места — арендовать автомобиль или электросамокат. Об этом « Афише Daily » рассказали в пресс-службе компании.

Согласно опросу компании более половины (58%) жителей городов-миллионников России хотели бы иметь доступ к разным сервисам в одном приложении. Сейчас горожане комбинируют несколько способов передвижения по городу: для коротких расстояний они выбирают электросамокаты, а для длинных — каршеринг.

Что изменилось в новом логотипе

Также «Ситимобил» провел редизайн логотипа. Компания отказалась от классических таксомоторных шашечек и добавила фиолетовый цвет. Новый логотип был разработан совместно со студией Contrast Foundry. Автомобили «Ситидрайва» и водителей — партнеров «Ситимобила» получат новую брендированную оклейку во всех городах присутствия сервисов.

«Глобальная трансформация компании в сторону мультимодальности, как мы ожидаем, позволит кратно вырасти в ключевых бизнес-показателях», — сказал гендиректор компании «Ситимобил» Виталий Бедарев.