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На «Госуслугах» появится шесть новых «суперсервисов». Среди них похоронный

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:42

Кабмин пообещал добавить шесть «суперсервисов» на портал «Госуслуги» до конца года. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

В перечень новых онлайн-услуг вошли «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Трудовая миграция онлайн», «Мое здоровье онлайн», а также «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека». На странице, рассказывающей о «суперсервисах», подчеркивается, что нововведения сделают получение услуг государства проще, — «без бумажных документов и визитов в госорганы, точно вовремя».

Против похоронного сервиса выступало московское похоронное бюро «Ритуал» — они недовольны тем, что с введением «Утраты близкого человека» им запретят работать в моргах, где они генерируют значительную часть выручки.

В 2020 году на Госуслугах презентовали первые семь «суперсервисов». С их помощью можно будет подать заявление на поступление в вуз, оформить пособия по безработице и получить онлайн-помощь при инвалидности. Всего на Госуслуги планируют добавить 25 «суперсервисов».

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