«Не уходи смиренно в сумрак вечной тьмы»: в Красноярске порвался огромный надувной космонавт

В Красноярске возле Сибирского федерального университета от сильного ветра порвался 17-метровый надувной космонавт. Об этом написал телеграм-канал «Борус».

На записи видно, как фигура космонавта как будто пытается удержаться за здание вуза, чтобы не свалиться на землю, или попадает в другое измерение, как герой МакКонахи в «Интерстелларе». Поверх ролика авторы видео наложили стихотворение Дилана Томаса, которое в фильме Нолана читает актер Майкл Кейн.