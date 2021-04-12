«Не уходи смиренно в сумрак вечной тьмы»: в Красноярске порвался огромный надувной космонавт

В Красноярске возле Сибирского федерального университета от сильного ветра порвался 17-метровый надувной космонавт. Об этом написал телеграм-канал «Борус».
На записи видно, как фигура космонавта как будто пытается удержаться за здание вуза, чтобы не свалиться на землю, или попадает в другое измерение, как герой МакКонахи в «Интерстелларе». Поверх ролика авторы видео наложили стихотворение Дилана Томаса, которое в фильме Нолана читает актер Майкл Кейн.
«Теперь эта махина висит на тросах — ни живая, ни мертвая, а что‑то между», — описывает подвешенное состояние космонавта «Борус».
Надувную конструкцию установили к открытию Красноярского экономического форума.
Подробности по теме
«За космосом — будущее»: воспоминания советских людей о победах первых космонавтов