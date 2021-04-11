Фотографа обвинили в добавлении улыбок на снимки жертв геноцида в Камбодже. Он это отрицает

Ирландского ретушера и фотографа Мэтта Лафри обвинили в том, что он добавил на лица нескольких жертв геноцида в Камбодже улыбки. Он ретушировал фотографии для Музея геноцида Туольсленг в Пномпене, передает Reuters.

В статье, опубликованной 9 апреля в издании Vice, Лафри рассказал о проекте реставрации и колоризации фотографий заключенных из тюрьмы Туольсленг (также известной как S-21). Он хотел очеловечить 14 тыс. камбоджийцев, казненных и подвергнутых пыткам.

Однако статья вызвала негативную реакцию в сети. Пользователи сравнили оригинальные черно-белые снимки и раскрашенные ретушером и заметили, что некоторые заключенные улыбались только на цветных изображениях.