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Фотографа обвинили в добавлении улыбок на снимки жертв геноцида в Камбодже. Он это отрицает

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:48

Ирландского ретушера и фотографа Мэтта Лафри обвинили в том, что он добавил на лица нескольких жертв геноцида в Камбодже улыбки. Он ретушировал фотографии для Музея геноцида Туольсленг в Пномпене, передает Reuters.

В статье, опубликованной 9 апреля в издании Vice, Лафри рассказал о проекте реставрации и колоризации фотографий заключенных из тюрьмы Туольсленг (также известной как S-21). Он хотел очеловечить 14 тыс. камбоджийцев, казненных и подвергнутых пыткам.

Однако статья вызвала негативную реакцию в сети. Пользователи сравнили оригинальные черно-белые снимки и раскрашенные ретушером и заметили, что некоторые заключенные улыбались только на цветных изображениях.

На это обратили внимание власти Камбоджи, которым тоже не понравились действия художника. Министерство культуры Камбоджи попросило Лафри и издание удалить изображения. «Мы призываем исследователей, художников и общественность не манипулировать какими‑либо историческими источниками из уважения к жертвам», — заявили там.

Vice удалила публикацию с сайта до выяснения обстоятельств. «Мы обратили внимание на то, что отреставрированные портреты в статье изменены не только цветом. Мы ищем дальнейшие пути выхода их сложившейся ситуации», — прокомментировала редакция издания.

Официально Лафри не высказывался по поводу инцидента, но в личной переписке утверждал, что не занимается «фальсификацией истории или типа того». По его мнению, чаще всего на фотографиях улыбаются женщины — так они пытаются подавить нервозность, «синхронизироваться с похитителем» или реагируют на слова человека за объективом.

Позже пользователи заговорили о мартовской статью-интервью Vice с Мэттом Лафри, в которой он рассказывает о процессе колоризации фотографий женщин, задержанных в Сиднее в 1920-х годах по тем или иным причинам. Тогда фотограф тоже добавлял улыбки на лица женщин, утверждают они.

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