Джастин Тимберлейк сыграет телеведущего и наемного убийцу Чака Бэрриса в сериале от Apple TV+

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк исполнит роль скандально известного телеведущего Чака Бэрриса в сериале от стримингового сервиса Apple TV+. об этом сообщает Deadline.

Проект будет основан на мемуарах Бэрриса «Признания опасного человека», где он рассказал о том, что помимо карьеры на телевидении он работал на ЦРУ в качестве наемного убийцы в 1960-х и 1970-х годах. В 2002 году по книге вышел одноименный фильм, где ведущего сыграл Сэм Роквелл. Режиссером той экранизации выступил Джордж Клуни.

У будущего сериала пока нет названия. Шоураннером станет Дэвид Холландер, работавший над шоу «Рэй Донован». Он также выступит исполнительным продюсером вместе с Джоном Уорли, известным по сериалу «Правосудие». В производстве сериала будут участвовать компании Paramount Television и Miramax.

В апреле прошлого года Тимберлейк выпустил записанную вместе с Андерсоном Паком песню «Don’t Slack», которая вошла в саундтрек к мультфильму «Тролли. Мировой тур». Певец также озвучил в картине одного из главных персонажей.