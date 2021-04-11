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В Казани открылась студия танцев на пилоне для мусульманок. Идею поддержали не все

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:45

Телеканал «Татарстан 24» выпустил сюжет о танцовщице Лейсан Даулетовой, которая открыла в Казани студию танцев на пилоне. Особенность школы танцев в том, что ее порядки подходят для занятий мусульманок.

Даулетова рассказала, раньше она постоянно сталкивалась с тем, что занятия женщин постоянно видели незнакомые мужчины, а танцовщицы записывали себя на видео — это для религиозной мусульманки неприемлемо, поэтому девушка решила открыть свою студию. В первый же день после открытия она набрала свою первую группу.

Из окон студии открывается вид на город, но на стекла наклеена пленка, а перед началом занятий завешиваются жалюзи, чтобы посторонние не смогли увидеть женские тренировки. По правилам также запрещено приходить занятия мужчинам, ученицам — записывать на видео и публиковать фотографии из студии. Перед тренировкой двери запирают на замок, а в процессе танцев нельзя включать матерные или пошлые песни. Прийти на уроки может любая женщина, но упор делается на последовательниц ислама.

«Мы занимаемся спортом, в первую очередь, для своего здоровья, а не для всеобщего обозрения. Все начинается с себя. Некоторым девушкам не хватает раскрепощённости, но это не имеет отношения к стриптизу. Это изначально пошлое название. Мы занимаемся не стриптизом, а pole exot — это плавные движения с пилоном», — заверила Даулетова.

Ее инициативу поддержал муж с религиозным образованием и религиозные деятели Татарстана. «Они сказали, мы для своих мужей хотим показать [танцы], чтобы они не смотрели на других женщин. Мы сказали, что можно — никакого противоречия исламу нет», — сказал имам казанской мечети Аль-Марджани.

Однако открытие студии раскритиковали жители города, заявив, что девушка «не имеет на это права». Какой перед казанцами ставился вопрос, неизвестно. Идея также не понравилась председателю Союза мусульманских женщин России и Татарстана Наиле Зиганшиной. Она назвала студию стриптиз-школой и добавила, что у мусульманок нет необходимости заниматься танцами на шесте.

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