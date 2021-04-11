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Ученые призывают калифорнийцев отлавливать и готовить морских ежей. Они уничтожают водоросли

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:33

Биологи и повара просят жителей штата Калифорния ловить пурпурных морских ежей и готовить из них блюда, чтобы уменьшить их количество на американском побережье Тихого океана. Дело в том, что они уничтожают важные для экосистемы океана водоросли, рассказывает Guardian.

С 2014 года популяция морских ежей — вид пурпурный стронгилоцентротус — увеличилась на 10000%. Это связано с исчезновением двух главных хищников морского ежа — выдр и морских звезд.

Теперь сотни миллионов морских ежей покрывают побережье от самого северного штата Мексики до Аляски, пожирая заросли водорослей и нанося неисчислимый ущерб морской экосистеме. По оценкам специалистов, морские ежи уничтожили 95% водорослей в Калифорнии, которые служат убежищем и пищей другим морским обитателям. На их месте сейчас так называемые ежовые пустоши.

Призыв добавлять в еду морских ежей появился давно — из него предлагали делать суши. Он считается деликатесом в мире изысканных кухонь, но соучредитель кулинарной научно-исследовательской компании Pilot R&D Али Бузари говорит, что морской еж очень переоценен, ведь его можно поймать на побережье, если просто выйти из дома.

Журналистка издания без особого труда добыла морского жителя с иголками, отодрав от скалы неподалеку от берега, и приготовила из него омлет по рецепту Гордона Рамзи и брускетты из морских ежей от шеф-повара Роберта Ирвина. Правда, девушка предупреждает, что ежы сильно и неприятно пахнут: когда она открыла холодильник с ними, ее «встретило облако метеоризма».

Повар Бузари посоветовал более простой способ приготовить морского ежа. Например, обжарить его с луком, колбасой и свежим белым рисом — тогда получится любимое блюда кулинара под названием «Грязный рис».

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