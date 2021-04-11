«Это просто его любимая цифра»: Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей детским домам в Башкирии

Рэпер Моргенштерн внес пожертвование в размере 666 666 рублей на развитие программы «Наставничество» фонда «Солнечный город». В организации подчеркнули, что это самая крупная сумма в рамках акции «День Заботы», полученная от частного лица.

PR-директор фонда-организатора акции Мария Малкина рассказала «Подъему», что уроженец Башкортостана Алишер Моргенштерн давно сотрудничает с «Наши Дети. Уфа», который организовал акцию в республике, и согласился принять в ней участие.

«Учитывая, что у него татуировка на лице примерно с такой же цифрой, мне кажется, это просто его любимая цифра. Нет смысла искать тут какие‑то подвохи, мы очень гордимся каждым человеком, который принимает участие в акции. Нам, правда, не важно, какая это сумма. Мы не видим в этих суммах ничего такого», — сказала она.

Деньги пойдут на поддержку проекта «Наставничество» в Башкортостане и еще 19 российских городах — для этого осталось собрать еще 15,6 млн рублей. В рамках программы выпускникам интернатов ищут наставников, которые помогут детям не попасться на мошенников и найти себе работу. Зачастую подростки, выросшие в детских домах, не умеют строить отношения с другими людьми без чьей-либо помощи.