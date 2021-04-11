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Собянин сказал, что вторая волна реновации в Москве будет «гораздо круче и больше» первой

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:37

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал вторую волну реновации «круче и больше», чем первая. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, и там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо еще круче и больше, чем первая», — сказал градоначальник.

Он добавил, что большая часть зданий в рамках первой волны реновации уже строится или проектируются.

В июле 2017 года Владимир Путин утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. В итоговый список программы вошли 5144 дома, в которых расположено более 350 тыс. квартир и больше миллиона жителей столицы.

Программа предполагает переселение жителей преимущественно старых «хрущевок» в новые дома, построенные за счет государства. Сданы более 100 домов площадью 1,3 млн квадратных метров, еще 270 домов (4,7 млн квадратных метров) на стадии воздвижения.

Власти планируют к 2032 году расселить жильцов более 350 тыс. квартир с общей площадью примерно 16 млн квадратных метров. В бюджете Москвы для этого выделено ежегодно примерно 100 млрд рублей до 2023 года.

«Афиша Daily» просила публициста Александра Баунова, урбаниста Григория Ревзина и политолога Екатерину Шульман ответить на самые трудные вопросы о реновации.

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