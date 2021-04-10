Власти Китая оштрафовали Alibaba на 2,7 млрд долларов за попытку построить монополию

Государственное управление по контролю за рынком КНР признало виновной компанию Alibaba Group в нарушении антимонопольного законодательства. Штраф составил рекордные 2,78 млрд долларов (около 208 млрд рублей), пишет «Интерфакс» со ссылкой на сайт правительства.

По информации властей, с 2015 года Alibaba запрещала продавцам работать на других платформах и принуждала пользоваться ее услугами «без права выбора». «Это негативно отразилось на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции», — заявило управление.

Расследование по делу Alibaba началось еще в декабре 2020-го. Компанию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на китайском рынке онлайн-платформ розничной торговли.

Alibaba согласилась с решением властей Китая. Компания намерена «принять меры для более законной коммерческой деятельности».

Сумма взыскания равна четырем процентам от всего объема продаж в Китае за 2019 год, который составил 69,67 млрд долларов. Газета The Wall Street Journal отмечает, что 2,78 млрд долларов — самый крупный корпоративный штраф за всю историю страны.

Предыдущий рекорд составлял 975 млн долларов. Такую сумму заплатила американская компания Qualcomm, нарушив антимонопольное законодательство в 2015 году.