СМИ: Ким Чен Ын казнил министра за неэффективную работу и «недостаточное количество видеозвонков»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын казнил министра образования после того, как его подразделение не добилось нужных показателей, а сотрудники проводили мало видеоконференций. Об этом передает Mirror.

Согласно отчету о результатах расследования в Министерстве высшего образования, ведомство неназванного высокопоставленного министра образования не смогло должным образом «реализовать „Закон о дистанционном образовании“», из‑за чего темпы внедрения «политики дистанционного обучения» остаются медленными.

Инспекторы также выяснили, что его подчиненные «критиковали политику правительства». Обвинения включают сотрудников отдела, которые «жаловались на каждом собрании» на свою работу и нехватку ресурсов, предоставляемых государством.

После смерти чиновника ведомство «реорганизовали» и назначили нового госслужащего. Теперь там «планируют проводить видеоконференции на регулярной основе».

В 2019 году таблоид Daily Star писал, что Ким Чен Ын, вдохновившись сценой из фильм про Джеймса Бонда, казнил одного из своих генералов, якобы бросив его в аквариум с пираньями.