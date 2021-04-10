Матчи Евро-2020 пройдут при зрителях, несмотря на пандемию. По крайней мере в восьми городах

На матчах Чемпионата Европы по футболу разрешат присутствовать зрителям. По крайней мере в восьми городах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Свое намерение допустить на стадионы болельщиков подтвердили в Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Лондоне, Амстердаме, Копенгагене и Глазго. Власти остальных городов-организаторов — Бильбао, Дублина, Мюнхена и Рима — определятся до 19 апреля.

Число зрителей на трибунах будет, вероятно, ограничено. Пока Петербург и Баку готовы заполнить 50% мест, Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Глазго — 25-33%, Лондон — 25%. При этом организаторы турнира надеются по возможности увеличить число болельщиков на арене.

Евро-2020, перенесенный с прошлого года из‑за пандемии COVID-19, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. На всех спортивных объектах будут соблюдаться антикоронавирусные меры предосторожности.