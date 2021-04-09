Фиби Уоллер-Бридж сыграет главную женскую роль в пятом «Индиане Джонсе»

Актриса из сериала «Дрянь» и фильма «Хан Соло» Фиби Уоллер-Бридж присоединилась к касту пятого фильма об Индиане Джонсе. К роли искателя приключений также вернется Харрисон Форд, сообщается в аккаунте Disney в твиттере.

Какую конкретно роль Уоллер-Бридж исполнит в картине, не уточняется, но Deadline пишет, что это главная женская роль. Также не уточняются детали сюжета.

Стивена Спилберга на режиссерском кресле сменил Джеймс Мэнголд, снявший «Логана» и «Форд против Феррари». Новый фильм станет первой частью франшизы, которую не будет ставить Спилберг, но он все еще участвует в производстве — он заявлен как продюсер проекта.

Студия подтвердила, что музыку для фильма снова напишет композитор Джон Уильямс. Он писал саундтрек ко всем остальным фильмам «Индианы Джонса», а еще к «Звёздным войнам», «Челюстям» и «Парку юрского периода».

Начало съемок запланировано на лето 2021 года, когда Мэнголд встретится с исполнителями других ролей. Премьера ленты намечена на июль 2022 года.