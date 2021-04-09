Cream Soda выпустила ремикс на песню «Вино». Оригинал принадлежит группе «Хлеб»

Новая версия «Вина» оказалось более энергичной и танцевальной. Оригинальная композиция была записана в минорных тонах и посвящалась непростой жизни молодых людей, мечтающих о прежней беззаботной жизни.

Трио Cream Soda выпустило ремикс на песню «Вино», которую в 2017 году представила группа «Хлеб». Трек появился на различных музыкальных стриминговых сервисах.

В ремиксе строки о годах, которые «нельзя вернуть назад», и желании «быть никем, чтоб пропасть» больше не звучат трагично. Такое прочтение песни, как считают СМИ, может принести обеим коллективам успех в чартах.

Пока «Вино» находится в топ-20 треков в «ВКонтакте» и занимает 27 место в подборке «Лучшие новые треки» на платформе Apple Music.