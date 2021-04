Боснийско-немецкий диджей Solomun выпустил клип на сингл «The Center Will Not Hold» с предстоящего альбома «Nobody Is Not Loved». Видео появилось на ютьюб-канале артиста.

Трек опубликовали на различных музыкальных стриминговых платформах. Он стал четвертой композицией (после «Tuk Tuk», «Kreatur der Nacht» и «Home») с новой пластинки, выход которой намечен на 28 мая 2021 года.