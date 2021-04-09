Трек опубликовали на различных музыкальных стриминговых платформах. Он стал четвертой композицией (после «Tuk Tuk», «Kreatur der Nacht» и «Home») с новой пластинки, выход которой намечен на 28 мая 2021 года.

Боснийско-немецкий диджей Solomun выпустил клип на сингл «The Center Will Not Hold» с предстоящего альбома «Nobody Is Not Loved». Видео появилось на ютьюб-канале артиста.

Композицию сам артист называет меланхоличной. В ней нет слов, но есть динамичная музыка, записанная в характерном для диджея стиле. Трек дополняет графическое видео идущего в неизвестном направлении силуэта — его создала дизайн-студия Flora & Faunavisions.

Помимо «The Center Will Not Hold» в грядущий альбом войдут еще 11 треков. Среди них будут фиты с Джейми Фоксом, Planningtorock, Zoot Woman, ATNA, Анной Кларк, Isolation Berlin и Томом Смитом. Предзаказ пластинки доступен здесь.